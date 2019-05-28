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Госдума отслеживает ситуацию в Сербии

Политика

И готова реагировать

Госдума отслеживает ситуацию в Сербии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 28 мая 2019, 13:06 — REGNUM  Госдума поручила комитету по международным делам вести мониторинг ситуации в Сербии, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

В ходе заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о том, что «президент Сербии привел вооруженные силы в полную боевую готовность, на севере Косово боевики ворвались в села, где живут сербы, идут аресты, строят баррикады».

«Может, нам поручить нашему комитету по международным делам повнимательнее отнестись к ситуации, может даже, выехать в Белград на консультации с членами комитета депутатов скупщины, отвечающих за международные вопросы», — предложил Жириновский.

Ведущий заседание первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) предложение поддержал.

«Давайте поручим комитету по международным делам внимательно следить за ситуацией и если нужно подготовить соответствующую реакцию», — заявил он.

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести вооруженные силы страны в боевую готовность после ареста 13 сербов на севере Косово.

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Российско-сербские отношения
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