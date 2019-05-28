Власти России сами решат, что делать с Керченским проливом — глава Крыма

Симферополь, , 13:01 — REGNUM Намерения Киева присвоить Керченскому проливу международный статус не состоятельны, поскольку он является территорией России. Такое мнение 28 мая журналистам высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Керченский пролив — это российские территориальные воды, какой статус там может быть? Это полностью территория России, и берега, и пролив. Если руководство страны посчитает нужным принять какие-то меры с точки зрения более свободного прохода судов, тогда будем выполнять», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила в СМИ о намерениях Киева добиться присвоения Керченскому проливу международного статуса.

Международно-правовой статус Азовского моря был определён договором между Россией и Украиной в 2004 году. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины.

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