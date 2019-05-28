В посольстве РФ проинформированы о задержании гражданина России в Косово

Белград, , 12:58 — REGNUM Посольство России в Сербии получило информацию о задержании гражданина России, являющегося сотрудником миссии Организации Объединённых Наций по делам временной администрации в Косове. Об этом сообщили в дипмиссии 28 мая.

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В посольстве заявили, что информация поступила от администрации президента страны. В настоящее время дипломаты выясняю обстоятельства происшествия. Позже будет сделано официальное заявление, добавили в дипломатическом ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александар Вучич заявил, что в Косово сотрудники полиции задержали гражданина России Михаила Краснощенкова, который является сотрудником ООН. Ранее стало известно о начатом рано утром 28 мая косовской полиции рейде в районе северного Косово, где проживают сербы. По предварительным данным, были задержаны 13 человек. Вооруженные силы Сербии и спецназ МВД по приказу главы государства приведены в полную боевую готовность.

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