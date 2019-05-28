КНДР обрушилась с критикой на советника президента США Джона Болтона

Пхеньян, , 13:08 — REGNUM Северокорейские СМИ обрушились с критикой и оскорблениями на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, СМИ КНДР назвали его «маньяком» и «советником по разрушению», а также пожелали ему скорейшей смерти.

Столь резкая реакция СМИ Северной Кореи была вызвана осуждением Джоном Болтоном недавних ракетных пусков КНДР, которые он назвал нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Впрочем, президент США Дональд Трамп, находясь с официальным визитом в Японии, также отреагировал на слова своего помощника, заявив, что не считает ракетные пуски КНДР нарушением резолюций и выразив надежду на то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «сдержит своё обещание».

На прошлой неделе МИД КНДР потребовал от Госдепартамента США поискать новые подходы к переговорам, обвинив американское внешнеполитическое ведомство в препятствовании диалогу.