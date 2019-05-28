Малайзия намерена вернуть тонны пластиковых отходов в страны происхождения

Куала-Лумпур, , 13:04 — REGNUM Малайзия отправит более трех тысяч тонн пластиковых отходов, которые не может переработать, в такие страны, как США, Великобритания, Канада и Австралия. Об этом, как сообщает Sindonews, заявил министр окружающей среды страны Йо Би Инь.

По его словам, Малайзия и многие другие развивающиеся страны стали основными «мусорными полигонами» после того, как в прошлом году Китай запретил импорт пластиковых отходов.

Министр окружающей среды страны заявил, что 60 контейнеров, заваленных отходами, были ввезены контрабандой для переработки на незаконных предприятиях в стране и будут отправлены обратно в страны, из которых они прибыли.

«Десять контейнеров планируется отправить в течение двух недель», — заявил Йо Би Инь, показывая журналистам содержимое отходов в порту за пределами Куала-Лумпура.

Издание отмечает, что представленный мусор включает в себя кабели из Великобритании, пластиковые бутылки из Австралии, компакт-диски из Бангладеш, а также другой пластиковый мусор из США, Канады, Японии, Саудовской Аравии и Китая.

«Мы призываем развитые страны пересмотреть порядок обращения со своими пластиковыми отходами и прекратить отправку мусора в развивающиеся страны», — объявил министр, назвав такую практику несправедливой и нецивилизованной.

Напомним, с июля 2018 года власти Малайзии закрыли более 150 незаконных заводов по переработке пластика.

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