Южная Корея отложила боевое дежурство истребителей F-35A

Сеул, , 13:37 — REGNUM Новейшие самолеты-«стелс» пятого поколения F35A, прибывшие в марте в Южную Корею, заступят на боевое дежурство лишь во второй половине 2019 года. Об этом сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на заявление министерства обороны.

Ранее планировалось, что самолеты будут переданы в войска до июня. Формальной причиной задержки названа загруженность графика министра обороны, который должен присутствовать на церемонии постановки истребителей на боевое дежурство. Однако аналитики полагают, что истина кроется в стремлении избежать провокаций в отношении Северной Кореи и не испортить атмосферу диалога.

Ранее КНДР уже выражала озабоченность по поводу размещения в Южной Кореи новейших истребителей. По мнению Пхеньяна, они предназначены для ведения наступательных болевых действий и представляют угрозу безопасности КНДР.