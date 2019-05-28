«Чосон Ильбо»: Южная Корея страдает от торговой войны США с Китаем

Сеул, , 16:02 — REGNUM США усиливают давление на южнокорейские компании из-за противостояния Вашингтона и Пекина. От этого страдает вся экономика страны, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Ранее Япония и Австралия полностью отказались от использования оборудования китайских компаний, в частности, Huawei и ZTE. Однако Сеул заявляет официально, что не намерен вмешиваться в дела бизнеса. Впрочем, эксперты полагают, что президент США Дональд Трамп может вскоре задействовать рычаги влияния и заставить Южную Корею присоединиться к торговой войне против Китая. В данный момент Китай является основным внешнеторговым партнёром, экспорт в который превышает 142 миллиарда долларов, или 25% всего объема. Это больше, чем экспорт в США, ЕС и Японию вместе взятые.

В 2017 году Китай уже ограничивал деятельность южнокорейского конгломерата Lotte и вводил запрет на организованные туры в Южную Корею. Эти меры привели к многомиллиардным убыткам Lotte и нанесли урон экономике страны. Эксперты полагают, что в случае, если южнокорейские компании пойдут на поводу у США, то Южная Корея может столкнуться с крайне жестким ответом Китая, что повергнет экономику страны в рецессию.