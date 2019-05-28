Северную Корею обвинили в незаконном использовании южнокорейских заводов

Пхеньян, , 12:58 — REGNUM Северная Корея тайно использует оборудование южнокорейских заводов, расположенных в совместном индустриальном парке в Кэсоне. Об этом сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Производственный комплекс в северокорейском Кэсоне был закрыт ещё в 2016 году; там располагаются законсервированные южнокорейские заводы. Однако существуют свидетельства, что на них сейчас тайно производится одежда, идущая на экспорт в Китай, а затем в Японию и Европу.

Данный факт вызывает обеспокоенность компаний, владеющих заводами и фабриками. Более двухсот южнокорейских бизнесменов уже неоднократно подавали заявку в министерство объединения для проведения инспекции. Впрочем, для этого требуется согласие властей КНДР.

В 2017 году аналогичные попытки Северной Кореей уже предпринимались — тогда Пхеньян отреагировал резко, заявив, что волен делать с иностранными заводами на своей территории все что посчитает нужным.