Вторник, 28 Мая 2019 года
14:40:54 МСК

В Турции арестован террорист из «серого списка»

Политика

Он является членом террористической группировки Рабочая партия Курдистана

Анкара, 28 мая 2019, 14:40 — REGNUM  Член террористической группировки Рабочая партия Курдистана, находившийся в «сером списке» террористов, разыскиваемых Министерством внутренних дел Турецкой Республики и задержанный в районе Гюдже провинции Гиресун, помещен под арест. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, арестованный Арас Аслан, известный под кодовым именем «Арас Фарашин», был задержан подразделениями Внутренних войск, осуществившими выездные оперативные мероприятия на строительной площадке гидроэлектростанции в районе Гюдже провинции Гиресун по поступившему сообщению. Процедуры дознания в рамках компетенции Внутренних войск завершены, задержанный, согласно решению суда района Тиреболу, помещен под арест.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить