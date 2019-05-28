В Турции арестован террорист из «серого списка»

Анкара, , 14:40 — REGNUM Член террористической группировки Рабочая партия Курдистана, находившийся в «сером списке» террористов, разыскиваемых Министерством внутренних дел Турецкой Республики и задержанный в районе Гюдже провинции Гиресун, помещен под арест. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, арестованный Арас Аслан, известный под кодовым именем «Арас Фарашин», был задержан подразделениями Внутренних войск, осуществившими выездные оперативные мероприятия на строительной площадке гидроэлектростанции в районе Гюдже провинции Гиресун по поступившему сообщению. Процедуры дознания в рамках компетенции Внутренних войск завершены, задержанный, согласно решению суда района Тиреболу, помещен под арест.