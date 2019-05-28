МИД Турции: мы не оставим в покое изменников

Анкара, , 13:47 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Мы не оставим в покое изменников, проникших в наше ведомство. Сколько бы не было террористических организаций, Рабочая партия Курдистана, Отряды народной обороны, Революционная народно-освободительная партия-фронт, где бы они не находились, мы всегда на шаг опережаем их».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу, в частности, подчеркнул: «Сколько бы внутри нашей страны и за ее пределами не было изменников, положивших глаз на наши земли и повинных в гибели наших шахидов, наши героические военнослужащие и полицейские похоронят их всех до единого. Кровь наших шахидов никогда не останется не отмщенной». Министр также добавил: «В ночь попытки переворота 15 июля 2016 года мы положили в землю 251 шахида, и за рубежом, так же, как и внутри страны, мы прикладываем все усилия, чтобы привлечь сторонников Гюлена к ответу. Сегодня первостепенная задача нашей политики — бороться с изменниками, как внутри страны, так и за ее пределами. Привезти их в нашу страну и передать в руки правосудия. Мы продолжим эту борьбу до победного конца».