Турецкая оппозиция призывает власти отложить закупку российских ЗРК С-400

Анкара, , 12:53 — REGNUM Народно-республиканская партия Турции обратилась к властям Турции с советом отложить закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а также призвала к созданию совместной комиссии, в которую войдут представители Турции и НАТО для изучения потенциальной угрозы, которую представляют российские ЗРК С-400 для взаимоинтегрированных систем вооружений НАТО. Кроме того, партия рекомендовала официальным властям Турции улучшить отношения страны с Египтом и Израилем и возобновить деятельность турецких дипломатических представительств в этих странах.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, ранее министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут посетить Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО. Он также добавил: «Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, при этом они не дают никаких гарантий, что продадут нам свои ЗРК Patriot"Как заявил ранее госсекретарь США Майкл Помпео, Соединенные Штаты полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики 5 поколения проекта F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400 в связи с тем, что это, по мнению американской стороны, невозможно технически.