Британские власти оценили экономические реформы Иордании

Амман, , 07:59 — REGNUM Министр планирования и международного сотрудничества и государственный министр по экономическим вопросам Иордании Мухаммед Аль-Иссисс провел встречу с заместителем министра иностранных дел Великобритании Эндрю Меррисоном. На ней стороны обсудили развитие Лондонской инициативы по поддержке экономики Иордании и дальнейшие шаги по расширению сотрудничества.

Лондонская инициатива заключалась в проведении международной конференции под лозунгом «Экономический рост и возможности Иордании» в феврале 2019 года. Иорданское новостное агентство Alrai сообщает, что представитель МИД Великобритании похвалил иорданских властей за планомерное развитие экономики страны. Сообщается, что иорданский министр представил британскому коллеге обновленную информацию об экономическом положении Иордании, усилиях, предпринимаемых для привлечения инвестиций и обеспечения занятости населения, а также о приоритетах Королевства на предстоящий период. Он также выразил признательность Великобритании за постоянную поддержку Иордании в преодолении проблем, связанных с нестабильностью экономики в регионе и бременем кризиса беженцев. В свою очередь, Меррисон подтвердил, что его страна поддерживает Королевство как политически, так и финансово и выступает за достижение стабильности и безопасности в регионе. Министры также обсудили пути развития двусторонних отношений между Иорданией и Великобританией.