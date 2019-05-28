Генсек ООН выразил готовность провести встречу с правительством Йемена

Сана, , 14:41 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности обсудить с членами правительства Йемена и президентом страны Мансуром Хади деятельность специального представителя ООН в Йемене Мартина Гриффитса. Ранее сообщалось, что легитимные йеменские власти недовольны рядом заявлений спецпосланника ООН, в том числе публичным одобрением политики лидера хуситов Абдул Малика Аль-Хуси. Саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat отмечает, что Гриффитс не будет присутствовать на предполагаемой встрече двух сторон.

Йеменские власти заявляют, что ООН не вправе принимать односторонние решения и слепо придерживаться положений соглашения, заключенного в Стокгольме. Президент Йемена Хади направил письмо Генсеку ООН, в котором заявил об отказе ведения переговоров с Гриффитсом, поскольку тот не отделяет легитимное правительство от боевиков-хуситов.

В свою очередь, Гутерреш разъяснил, что приверженность Организации Объединенных Наций Стокгольмскому соглашению обусловлена, прежде всего, глубоким желанием облегчить страдания йеменского народа и оказать всяческую помощь в преодолении гуманитарного кризиса в стране.