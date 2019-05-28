Вторник, 28 Мая 2019 года
13:00:43 МСК

Путин призвал пограничников охранять Россию «по всему периметру»

Политика

Президент поздравил военнослужащих с Днём пограничника

Путин призвал пограничников охранять Россию «по всему периметру»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 28 мая 2019, 12:46 — REGNUM  Сегодня, 28 мая, президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. К пограничной службе предъявляются особые требования, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил особые качества пограничников, которые первыми принимают удар агрессора, и прежде всего, их смелость, бесстрашие и стойкость.

«Приоритетная задача пограничников — надёжно охранять границы России по всему периметру, жёстко пресекать попытки проникновения на территорию страны международных террористов и контрабандистов», — подчеркнул Путин.

Глава государства поблагодарил ветеранов пограничных служб и нынешний состав Пограничной службы ФСБ России за добросовестное выполнение своих обязанностей и пожелал крепкого здоровья и новых успехов.

Ранее на эту тему: Пограничные войска отмечают своё 100-летие

Как сообщало ИА REGNUM, 28 иая в России отмечается День пограничных войск. В 2018 году пограничные войска отмечали своё 100-летие.

Читайте также: В Ярославле появится памятник пограничникам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профессиональные праздники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить