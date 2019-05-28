МИД Иордании: палестинский вопрос препятствует развитию региона

Амман, , 12:56 — REGNUM Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Великобритании Эндрю Меррисоном, в ходе которых глава иорданского МИД подчеркнул, что палестино-израильский конфликт всегда был ядром региональных противоречий, отметив, что он продолжает препятствовать развитию региона и создает напряженность на Ближнем Востоке. Переговоры также были посвящены обсуждению последних событий в регионе и были сосредоточены на важности консолидации усилий для ослабления напряженности и поиска политических решений региональных кризисов. Об этом сообщает иорданское новостное агентство Alrai.

Глава внешнеполитического ведомства Иордании Сафади и заместитель главы МИД Великобритании Меррисон, который нанес визит в Иорданию в ходе своей первой зарубежной поездки в новой должности, подчеркнули свою приверженность решению о создании двух государств, выразив поддержку всем международным усилиям, прилагаемым для его реализации.

Стороны также отметили важность развития твердого стратегического партнерства Иордании и Великобритании в различных областях в рамках постоянной координации и консультаций с целью достижения региональной безопасности и стабильности.