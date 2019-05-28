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Правительство Пакистана: ради кредита МВФ придется урезать военные расходы

Политика

В течение года ситуация в экономике страны стабилизируется, считают в правительстве

Исламабад, 28 мая 2019, 13:39 — REGNUM  Советник премьер-министра Пакистана по финансам Абдул Хафиз Шейх заявил, что ради кредитной программы МВФ (Международный валютный фонд) стране придется урезать не только гражданские, но и военные расходы.

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», советник пакистанского премьера пообещал, что в течение года обстановка в экономике страны стабилизируется. По словам Абдула Хафиза Шейха, хотя защита границ — это самая важная задача, необходимо сократить военные расходы, дабы сбалансировать бюджет. По словам советника, в этом вопросе «армия на стороне правительства». Кроме того, Абдул Хафиз Шейх отметил, что в условиях экономического кризиса и повышения цен на газ, нефтепродукты и электричество, беднейшие слои населения должны получить субсидии.

Напомним, что правительство Пакистана и делегация МВФ достигли соглашения по поводу трехлетней кредитной программы на общую сумму 6 миллиардов долларов. Деньги нужны, чтобы спасти страну от кризиса дефицита платежного баланса.

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Зарубежная хроника
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