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МИД Пакистана: мы готовы к переговорам с «новым правительством Индии»

Политика

Шах Мехмуд Куреши выразил надежду на нормализацию отношений

Исламабад, 28 мая 2019, 14:35 — REGNUM  Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Пакистан готов к переговорам с «новым правительством Индии».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Шах Мехмуд Куреши выразил надежду на нормализацию двусторонних отношений после победы коалиции Нарендры Моди на выборах в Индии. По словам главы внешнеполитического ведомства Пакистана, нынешнее правительство страны за прошедшие девять месяцев продемонстрировало «добрые намерения» в отношении Нью-Дели.

Ранее, 26 мая премьер-министр Пакистана Имран Хан позвонил своему индийскому коллеге Нарендре Моди, чтобы поздравить его с победой «Национального демократического альянса» на всеобщих парламентских выборах. Имран Хан выразил надежду на восстановление нормальных отношений между двумя странами.

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Зарубежная хроника
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