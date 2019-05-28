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Премьер Пакистана — единственный не приглашенный в Индию лидер региона

Политика

Лидеры всех стран СААРК, кроме Пакистана, приглашены на церемонию

Исламабад, 28 мая 2019, 12:52 — REGNUM  Индия решила не приглашать премьер-министра Пакистана Имрана Хана на церемонию вступления в должность премьер-министра Нарендры Моди.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, в министерстве иностранных дел Индии было принято решение не приглашать Имрана Хана на церемонию, которая состоится 30 мая. Примечательно, что на мероприятие были пригашены лидеры всех стран — членов СААРК (Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии), кроме премьер-министра Пакистана.

Напомним, что 26 мая премьер-министр Пакистана Имран Хан позвонил своему индийскому коллеге Нарендре Моди, чтобы поздравить его с победой «Национального демократического альянса» на всеобщих парламентских выборах. Имран Хан выразил надежду на восстановление нормальных отношений между двумя странами.

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Зарубежная хроника
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