Оппозиция Пакистана: правительство шантажирует антикоррупционную службу

Исламабад, , 16:06 — REGNUM 27 мая выступая в Национальной ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента), лидер оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз) Хваджа Асиф обвинил правительство в шантаже директора Национального бюро отчетности (антикоррупционная служба) Джаведа Икбала.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Хваджа Асиф заявил, что правительство оказывает давление на Джаведа Икбала, шантажируя его и угрожая его жизни. Оппозиционер потребовал обеспечить беспристрастность антикоррупционной службы, заявив, что лидер правящей партии «Движение за справедливость» Джахангир Тарин владеет акциями телеканала, опубликовавшего новости, порочащие главу Национального бюро отчетности.

Ранее один из частных каналов Пакистана обнародовал отрывки интервью, в котором Джавед Икбал жалуется на сильное давление со стороны правительства.