Вторник, 28 Мая 2019 года
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Пакистан установит прямое авиасообщение с Азербайджаном

Политика

Турецкие авиалинии станут основным перевозчиком на маршруте

Исламабад, 28 мая 2019, 12:43 — REGNUM  27 мая министр авиации Пакистана Гулам Сарвар заявил, что в ближайшее время будет установлено прямое авиасообщение между Пакистаном и Азербайджаном.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр авиации провел встречу с послом Азербайджана, в ходе которой обсудил планы по установлению авиасообщения между двумя странами. Несмотря на то, что экономические и политические отношения между Баку и Исламабадом можно назвать весьма тесными, самолеты между двумя странами летают только с пересадками в Стамбуле. Сообщается, что главным перевозчиком на линии Исламабад — Баку может стать авиакомпания «Турецкие авиалинии».

Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Пакистана был подписан в 2009 году, однако с тех пор прямое авиасообщение так и не было установлено.

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Зарубежная хроника
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