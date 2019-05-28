Пакистан установит прямое авиасообщение с Азербайджаном

Исламабад, , 12:43 — REGNUM 27 мая министр авиации Пакистана Гулам Сарвар заявил, что в ближайшее время будет установлено прямое авиасообщение между Пакистаном и Азербайджаном.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр авиации провел встречу с послом Азербайджана, в ходе которой обсудил планы по установлению авиасообщения между двумя странами. Несмотря на то, что экономические и политические отношения между Баку и Исламабадом можно назвать весьма тесными, самолеты между двумя странами летают только с пересадками в Стамбуле. Сообщается, что главным перевозчиком на линии Исламабад — Баку может стать авиакомпания «Турецкие авиалинии».

Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Пакистана был подписан в 2009 году, однако с тех пор прямое авиасообщение так и не было установлено.