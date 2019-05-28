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В Японии система ПРО Aegis Ashore будет введена в эксплуатацию к 2025 году

Политика

Министерство обороны Японии запустит работу установок американских ПРО в 2025 году

Токио, 28 мая 2019, 16:10 — REGNUM  Министерство обороны Японии перенесло дату запуска системы ПРО США Aegis Ashore с 2023 года на 2025. По словам министерства, еще не получено согласие префектур Акита и Ямагучи, где планируется развертывание, а также необходимо время на тестирование новейших РЛС (радиолокационных станций).

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», американская военно-промышленная корпорация «Локхид» начнет разработку новейших радиолокационных станций для Японии только в 2019 году. Японское правительство заявляет, что на производство основных блоков может понадобиться 5 лет.

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Зарубежная хроника
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