В Японии система ПРО Aegis Ashore будет введена в эксплуатацию к 2025 году

Токио, , 16:10 — REGNUM Министерство обороны Японии перенесло дату запуска системы ПРО США Aegis Ashore с 2023 года на 2025. По словам министерства, еще не получено согласие префектур Акита и Ямагучи, где планируется развертывание, а также необходимо время на тестирование новейших РЛС (радиолокационных станций).

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», американская военно-промышленная корпорация «Локхид» начнет разработку новейших радиолокационных станций для Японии только в 2019 году. Японское правительство заявляет, что на производство основных блоков может понадобиться 5 лет.