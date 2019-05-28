МИД Южной Кореи раскритиковал МИД Японии за «пояснение» к флагу

Токио, , 17:04 — REGNUM 27 мая министерство иностранных дел Японии опубликовало на своей официальной странице объяснение к «кёкудзицуки» — флагу, который использовался Японской империей до конца Второй мировой войны.

МИД Японии написало, что «среди международного сообщества стяг широко признается как флаг Морских сил самообороны Японии».

На это представитель МИД Республики Корея ответил, что, безусловно, этот флаг «известен по всему миру, так как является символом милитаризма и напоминает ряду стран о военных преступлениях Японии».

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», по мнению корейской стороны, Япония «слишком спокойно относится к истории» и намеренно забывает упомянуть о том, с чем еще может ассоциироваться знамя.