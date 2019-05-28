Трамп предложил использовать на новых авианосцах паровые технологии

Токио, , 12:35 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил использовать на новых американских авианосцах паровые катапульты и подъемники. С соответствующим предложением глава Белого дома выступил перед моряками на корабле ВМС США на военной базе в Японии.

По его словам, военные инженеры делают самолеты «такими сложными, что ими невозможно управлять».

«Я думаю, что отдам распоряжение, чтобы использовались паровые технологии на новых авианосцах, когда мы будем их строить», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что уже в ближайшие десять — пятнадцать лет в Военно-морской флот Соединенных Штатов должен вырасти до 355 боевых кораблей, в настоящее время США располагают 285 боевыми кораблями.

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