Казахстан планирует расширить сотрудничество с ООН в сфере миротворчества

Нур-Султан, , 12:39 — REGNUM Казахстан поддерживает реформы, инициированные генеральным секретарем ООН. Об этом 28 мая заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с заместителями генерального секретаря ООН Атулом Харе и Жан-Пьером Лакруа, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что Казахстан готов к сотрудничеству для повышения эффективности миротворческой деятельности. Глава государства выразил надежду, что совместная деятельности Казахстана и ООН повысит стабильность и безопасность в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая заместители генерального секретаря ООН Атул Харе и Жан-Пьер Лакруа встретились с министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскаром Жумагалиевым.

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