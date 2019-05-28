Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

Москва, , 12:41 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет 31 мая в столице Туркмении Ашхабаде. Об этом сообщает 28 мая пресс-служба российского правительства.

Встреча посвящена актуальным вопросам сотрудничества стран СНГ. В повестку включена тематика инноваций, защиты прав интеллектуальной собственности, таможенного контроля. Ожидается подписание ряда межправительственных документов.

Так, стороны намерены принять решение о разработке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года и поправках в документы, регулирующие товарообмен.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 и 30 мая Медведев будет находиться с официальным визитом в Узбекистане. Глава правительства РФ встретится с премьер-министром страны Абдуллой Ариповым и президентом Шавкатом Мирзиёевым. В повестке встреч — переговоры о крупных совместных проектах в энергетике, промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве.

Читайте также: Медведев посетит Узбекистан 29−30 мая