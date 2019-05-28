В Дании объявлены результаты выборов в Европарламент

Копенгаген, , 12:38 — REGNUM 27 мая в Дании были объявлены результаты выборов в Европарламент, к которым страна готовилась более двух месяцев. В 2019 году наибольшее число датских мандатов получили представители партии премьер-министра «Venstre» (4 места); на втором месте оказались социал-демократы (3 мандата); по два места в Европарламенте сумели завоевать датские социалисты и «Радикалы»; по одному мандату досталось Датской народной партии, Консерваторам и Партиям единого списка — об этом сообщает датское новостное агентство «Danmarks Radio» («Радио Дании»).

Таким образом, Дания, наравне с Чехией и Эстонией, стала страной, от которой наибольшее количество депутатов будет выступать во фракции «Альянс либералов и демократов за Европу» — именно эту фракцию традиционно поддерживают представители партии «Venstre».