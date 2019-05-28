Социал-демократы Дании намерены поднять налоги только для богатых

Копенгаген, , 14:39 — REGNUM Представители Социал-демократической партии Дании в ходе презентации плана экономического развития страны до 2025 года заявили, что средства для выполнения этого плана будут собраны за счет налогоплательщиков, однако повышение налогов почувствуют только самые зажиточные жители Дании. По прогнозам социал-демократов, 95% населения этот шаг не коснется — об этом пишет датское новостное агентство «Danmarks Radio» («Радио Дании»).

С такими оценками не согласны некоторые датские эксперты, которые обратили внимание на то, что, хотя социал-демократы не планируют повышать никакие прямые налоги, рядовых датских граждан это все равно коснется. Так, эксперты новостного агентства отмечают, что некоторые пункты в плане, касающиеся повышения налогового бремени крупных предприятий, в конце концов скажутся на цене товаров, изменение которых потребители — то есть жители Дании — естественно, заметят.