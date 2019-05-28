Социал-демократы Дании настаивают на полной остановке миграции

Копенгаген, , 13:00 — REGNUM В ходе пресс-конференции представители социал-демократов Дании выступили со своими требованиями в области миграционной политики: выступающие, в сущности, повторили свои январские тезисы и заявили о необходимости полного прекращения принятия мигрантов, переноса центров помощи беженцам за пределы Дании и увеличения финансовой помощи странам Африки — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

В ходе пресс-конференции председатель Социал-демократической партии Метте Фредериксен отметила: «Вне всяких сомнений, именно проблема миграции больше всего тревожит датчан. Мы должны быть осведомлены, кто и в каком количестве прибывает в Данию.» Помимо переноса центров помощи беженцам и прекращения рассмотрения заявлений мигрантов, социал-демократы также предлагают сохранить контроль на сухопутной датской границе на «необходимый промежуток времени».

Миграционная политика стала во главу угла в предвыборной кампании социал-демократов, которые пообещали ужесточить правила приема иностранцев, в особенности, беженцев. Однако поддерживающие социал-демократов партии «красного блока» неоднократно требовали от Метте Фредериксен проводить более терпимую политику в отношении мигрантов.