Россия выступает за полный вывод войск из Афганистана — Лавров

Москва, , 12:29 — REGNUM Полный вывод иностранных войск позволит нормализовать ситуацию в Афганистане, такова позиция России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 мая в Москве.

Конфликт в Афганистане не имеет военного решения, подчеркнул министр на открытии торжественного заседания, посвященного 100-летию установления дипломатических отношений между Кабулом и Москвой.

Единственный возможный путь урегулирования Москва видит в политико-дипломатическом процессе и выступает за полный вывод войск, добавил Лавров и призвал все афганские стороны к переговорам. Москва, напомнил он, выступает за сохранение единого и неделимого государства Афганистан.

Лавров выразил удовлетворенность участием в заседании представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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