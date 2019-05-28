Микрорайон для военнослужащих Каспийской флотилии появится в Махачкале

Махачкала, , 12:31 — REGNUM Новый микрорайон для личного состава Каспийской флотилии строится в городе Махачкале. В течение трех лет для военнослужащих дислоцированных в Дагестане подразделений планируется построить 12 многоэтажных домов. Всего будет построено 1700 служебных квартир, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе Южного военного округа.

Республику с рабочим визитом посетил командующий войсками ЮВО Александр Дворников. Он ознакомился с ходом строительства первой очереди жилого комплекса, где ведется заливка фундамента четырех девятиэтажных домов. Военачальник также проверил готовность нового пункта базирования кораблей Каспийской флотилии в сухогрузном порту Махачкалы.

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Как сообщало ИА REGNUM, перебазирование Каспийской флотилии из Астраханской области в Дагестан началось весной 2018 года. Перевод боевого состава осуществляется поэтапно по мере возведения инфраструктуры. В конце декабря завершился первый этап перемещения на новое место дислокации, а завершить все работы планируется к концу 2020 года.