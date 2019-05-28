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Премьер-министр Моди: за 5 лет Индия вернет былое величие на мировой арене

Политика

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что новый срок правления Бхаратия джаната парти будет обладать таким же историческим значением, что и период с 1942 по 1947 год, когда Индия смогла добиться обретения независимости

Нью-Дели, 28 мая 2019, 12:44 — REGNUM  Премьер-министр Индии и глава правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Нарендра Моди заявил, что за последующие пять лет «Индия вернет себе былое величие на мировой арене». По сообщению индийского новостного издания Амар уджала, с соответствующим заявлением лидер БДП выступил на партийном приеме в честь победы на прошедших парламентских выборах 26 мая.

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул, что новый срок правления Бхаратия джаната парти будет обладать таким же историческим значением, что и период с 1942 по 1947 год, когда Индия смогла добиться обретения независимости. По словам председателя правительства республики, пришла пора, чтобы Индия возвратила себе свое заслуженное место в мировом порядке. Нарендра Моди также поблагодарил народ Индии за оказанное ему доверие и поддержку на парламентских выборах.

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов 2019 года, на которых победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП). БДП получила 303 из 543 мест в парламенте. Ведущая оппозиционная партия Индийский национальный конгресс одержала победу на выборах всего в 52 избирательных округах.

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Зарубежная хроника
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