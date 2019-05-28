Премьер Моди назвал условия продолжения диалога между Индией и Пакистаном

Нью-Дели, , 12:35 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что для развития диалога между Индией и Пакистаном необходимо «покончить с угрозой трансграничного терроризма и создать атмосферу полного доверия». По сообщению индийского новостного издания Амар уджала, председатель правительства Индии назвал условия для нормализации отношений с Исламабадом в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом 26 мая.

В разговоре со своим пакистанским коллегой Нарендра Моди подчеркнул, что при выполнении указанных условий Нью-Дели будет готов сотрудничать с Исламабадом «во имя мира, прогресса и процветания в Южной Азии». Отметим, что общение двух лидеров было полностью прекращено после теракта в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля, когда смертник из пакистанской террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» совершил нападение на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF). В результате теракта погибло более 40 офицеров CRPF.

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов 2019 года, на которых победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП). БДП получила 303 из 543 мест в парламенте. Ожидается, что вновь избранный премьер-министр Индии Нарендра Моди и его пакистанский коллега Имран Хан встретятся на саммите ШОС, который пройдёт в Бишкеке 13−14 июня.