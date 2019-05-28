Лидер мусульман Индии: при Моди религиозные линчевания продолжатся

Нью-Дели, , 13:07 — REGNUM Выдающийся лидер индийских мусульман и председатель региональной партии All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (Всеиндийское собрание союза мусульман, AIMIM) Асадуддин Овейси выступил с критикой премьер-министра Индии Нарендры Моди. По сообщению индийского новостного издания NDTV Кхабар, мусульманский лидер обвинил председателя правительства в пренебрежении конституцией республики и подчеркнул, что правящая Бхаратия джаната парти (БДП) не сможет покончить с линчеваниями на религиозной основе.

Ранее Нарендра Моди заявил, что представители религиозных меньшинств Индии должны перестать «жить в воображаемом страхе», так как розни на почве коммунализма больше не угрожают их жизням. В ответ на данное высказывание Асадуддин Овейси обвинил премьер-министра в пренебрежении конституцией и отказе признать, что этноконфессиональная рознь представляет опасность для мусульман и представителей других религиозных меньшинств Индии. По словам главы AIMIM, все жители Индии перестанут жить в страхе только тогда, когда будут чувствовать себя в родной стране в безопасности. Он также заявил, что федеральное правительство во главе с Нарендрой Моди не сможет покончить с линчеваниями на почве религиозной розни.

Отметим, что в период правления Бхаратия джаната парти в Индии участились случая погромов, разбоя и преследований на религиозной основе. Например, 22 мая 2019 года в штате Мадхья-Прадеш семейная мусульманская пара была избита толпой индусских фанатиков за то, что они предположительно перевозили говядину в своей рикше. Напомним, что по итогам выборов к власти в Индии вновь пришла Бхаратия джаната парти, традиционно пропагандирующая идею «индусского национализма». Победа БДП вызывает опасения у неиндусского населения Индии, в частности у мусульман.