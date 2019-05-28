Индонезия и Пакистан намерены улучшить двусторонние связи

Исламабад, , 12:28 — REGNUM Индонезия и Пакистан как на правительственном, так и на уровне деловых кругов договорились продолжать совершенствовать двусторонние отношения, в том числе создавать устойчивую торговлю, сообщает Antaranews.

В соответствии с усилиями по улучшению двусторонних связей посольство Индонезии в Исламабаде активно проводит различные встречи с заинтересованными сторонами в Пакистане.

«С момента нашего назначения в Пакистане в 2016 году и до настоящего времени общая стоимость торговли между Индонезией и Пакистаном продолжает расти», — говорится в письменном заявлении посла Индонезии в Пакистане Ивана Суюдхи Амри.

Помимо торговли, еще один потенциальный сектор, представляющий взаимный интерес, — это сотрудничество в сфере туризма, отметил он. По словам посла, необходимо поощрять продвижение Индонезии в нескольких регионах Пакистана, учитывая при этом местные условия безопасности.

Иван Суюдхи Амри передал обязательство посольства Индонезии в Исламабаде упростить выдачу виз предпринимателям из Пакистана для деловых поездок в Индонезию, а также организовать деловые встречи с партнерами в Джакарте.

Напомним, в 2016 году объем торговли между Индонезией и Пакистаном составил 2,18 млрд долларов США, в 2017 году он вырос до 2,64 млрд долларов США, а в 2018 году — до 3,11 млрд долларов США.