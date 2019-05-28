Глава МИД Косово пожаловался Евросоюзу на поведение Сербии

Приштина, , 12:41 — REGNUM 27 мая заместитель премьер-министра и глава МИД Косово Бехджет Пацолли обратился с письмом к Высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в письме косовский дипломат выразил обеспокоенность в связи с арестом граждан Косово в Сербии, а также поступающими в их адрес угрозами со стороны сербских властей и призвал ЕС вмешаться.

На своей странице в социальной сети Фейсбук Пацолли опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Косово готово принять меры для защиты своих граждан любой этнической и религиозной принадлежности.

Напомним, 26 мая в Сербии был арестован по неизвестным мотивам чиновник Налоговой администрации Косово Марьян Джокайн.