Премьер Косово: Косово разделяет взгляды США по всем ключевым вопросам

Приштина, , 14:37 — REGNUM 27 мая премьер-министр республики Косово Рамуш Харадинай провел встречу с делегацией из США, возглавляемой исполнительным вице-президентом Атлантического совета в Вашингтоне Дэймоном Вильсоном. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Харадинай заявил, что отношения с США обладают для Косово первоочередной важностью:

«Для нас честь, что сегодня вы прибыли с визитом в Косово. Мы всегда благодарны Америке, придерживаемся ее линии и являемся самым большим другом и союзником Америки на Балканах», — заявил премьер, также добавив, что Косово разделяет взгляды Америки на все ключевые вопросы.

Также Харадинай подчеркнул, что Косово стремится к заключению окончательного соглашения с Сербией, однако выступает против территориального обмена, который может привести к возникновению новых конфликтов и распространению напряженности на весь регион.

Премьер-министр Харадинай проинформировал делегацию о достижениях страны в сфере установления верховенства права, о ходе общих реформ и об успехах в укреплении экономики страны.

Дэймон заявил о готовности США поддерживать Косово во всех процессах, имеющих жизненно важное значение для страны.

Вопрос о пошлине 100% на сербские товары, совсем недавно ставшей причиной напряженности в отношениях между США и Косово, не упоминался. Напомним, именно премьер Харадинай явился инициатором введения пошлины и именно он вопреки настойчивым требованиям США выступает за сохранение пошлины до того момента, когда Сербия официально признает независимость Косово.