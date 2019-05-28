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Косово представило помощнику генсека ООН план Трибунала по Сербии

Политика

Спикер парламента Косово лоббирует создание Международного трибунала по преступлениям Сербии в Косово

Приштина, 28 мая 2019, 12:25 — REGNUM  27 мая спикер парламента Косово Кадри Весели провел встречу с помощником Генерального секретаря ООН по Европе, Центральной Азии и США Мирославом Йенцем.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», темами встречи стали обсуждение политических процессов в Косово, достижения Косово во многих сферах и планы страны на будущее.

Также глава законодательной власти республики представил Йенчу план создания Международного трибунала по преступлениям, совершенным Сербией в отношении косовских албанцев в ходе Косовской войны.

Весели попросил у представителя ООН помощи в продвижении данной инициативы и призвал его принять во внимание набравшую в 2014 году 115 тысяч подписей петицию о наказании виновных в насилии по отношению к 20 000 женщин, пострадавшим в ходе Косовской войны.

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Зарубежная хроника
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