Беглов хочет защитить петербуржцев и гостей от опасных экскурсий по крышам

Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM На заседании правительства Санкт-Петербурга 28 мая врио губернатора Александр Беглов обратил внимание на многочисленную незаконную рекламу экскурсий по крышам, размещенную прямо на тротуарах в центре города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов считает, что петербуржцев и приезжающих в город туристов надо обезопасить от возможных последствий таких нелегальных экскурсий, взяв эту сферу под контроль.

«Надо разобраться, что эта за экскурсии по крышам… По центру города кто-то водит экскурсии, а у нас кровли металлические. Кроме того, что это опасно, я уверен, что это незаконно, поэтому, надо разобраться», — сказал врио губернатора.

Исполняющий обязанности главы Жилищного комитета Василий Осипов подтвердил, что такие «экскурсионные группы» проникают на крыши «в основном, путём вандализма».

«Заходят в подъезд, срывают замки, зарабатывают деньги… Пытаемся вылавливать», — рассказал чиновник.

«Телефоны все есть, они на асфальте написаны», — отреагировал Александр Беглов. Он поручил подчиненным заняться этим вопросом совместно с ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Во-первых, это опасно. Приехали туристы в город, они же не знают, правильно это или неправильно. Наверное, это интересно, не спорю с этим, но это должно быть безопасным, должно быть легализовано. Нелегальный бизнес наносит вред городскому хозяйству и подвергает опасности жизни жителей и гостей нашего города», — сказал Беглов.

В свою очередь, и.о. главы Жилищного комитета отметил, что уже предпринимаются усилия по созданию легального сектора подобных экскурсий. В частности, законные экскурсии будут организованы на башнях ПВО, оставшихся в центре города с советских времен. Средства, заработанные на таких экскурсиях, будут направлены на восстановление этих объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об ужесточении штрафов за незаконное проникновение на крыши будет внесён в Государственную думу РФ до конца 2019 года.

Проект закона предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Предлагается установить штраф для физических лиц от 1000 до 2500 рублей (в особо тяжёлых случаях — до 5000 рублей), для юридических лиц — от 150 до 300 тысяч рублей.

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