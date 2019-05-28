БПП против дефолта на Украине — не хватит денег на армию

Киев, , 12:17 — REGNUM «Украина перестала быть надежным и предсказуемым партнером для иностранных кредиторов после заявлений украинского бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости объявить дефолт по внешним долгам». Об этом 28 мая заявил депутат, глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов.

«На днях одно из самых влиятельных финансовых изданий мира опубликовало интервью с Игорем Коломойским, в котором он призвал Украину объявить дефолт. Впервые за пять лет ни наши ключевые иностранные союзники, ни инвесторы не могут назвать Украину надежным и предсказуемым партнером, куда безопасно инвестировать, поскольку все знают о влиянии олигарха на президента Зеленского», — сказал Герасимов.

По его словам, Украина рискует потерять инвесторов.

«Дефолт означат глубокий финансовый кризис с обесцениванием национальной валюты, огромными потерями для предпринимателей, массовым обнищанием народа, потерей международного доверия и поддержки. Иностранный и не только инвестор уйдет из Украины. Каждое государство после дефолта тратит год на восстановление экономики и нуждается в десятилетиях для возврата доверия инвесторов, кредиторов и международного сообщества», — полагает Герасимов.

Он считает, что для Украины якобы ещё более рискованно объявлять дефолт во время «внешней агрессии». По словам депутата, если правительство Украины сохранит в госбюджете $15,7 млрд., то Киеву не хватит средств на финансирование армии. Напомним, в бюджете Украины на 2019 год на военные нужды заложено 212 млрд. грн. (около $7,6 млрд).

«Его последствием может стать, прежде всего, прекращение стабильного финансирования армии, а это — прямая угроза для существования независимой Украины», — подытожил Герасимов.

Как сообщалось, в марте Нацбанк Украины проинформировал, что в 2019 году украинскому правительству предстоит выплатить по валовому внешнему долгу $15,7 млрд. По данным ведомства, в первом квартале Украина выплатит $ 5,609 млрд, после чего во втором-третьем кварталах сумма выплат снизится до $ 3,608 млрд и $ 3,919 млрд соответственно. В четвертом квартале 2019 года сумма выплат составит $ 2,519 млрд.

Наибольшими в текущем квартале должны быть выплаты по долгу других секторов — $ 2,922 млрд, а всего по итогам года — $ 6,401 млрд, показывают данные НБУ.

Напомним, 26 мая в интервью Financial Times украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно объявить дефолт перед иностранными кредиторами.

Он напомнил, что в 2015 году Греция стала первой страной, которая не вернула Международному валютному фонду значительную сумму по кредиту.

«Если Зеленский будет слушать [Запад]… он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги — 5, 10, 15 вместо 73 процентов», — рассказал Коломойский.