Нижегородский депутат и его супруга за год не получили ни рубля дохода

Нижний Новгород, , 12:16 — REGNUM Самым богатым депутатом думы Нижнего Новгорода стал Евгений Лазарев, заработавший за 2018 год свыше 174,454 млн рублей. Скромнее всех доход был у Шамиля Аляутдинова — 210 305 рублей, но страннее всего выглядит декларация депутата Михаила Сухарева, который ни сам не имел доходов, ни его супруга, при этом у Сухарева двое несовершеннолетних детей. Обнародованы декларации о доходах депутатов за 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спикер думы Дмитрий Барыкин, который является гендиректором ПАО «Завод «Красный якорь» и не получает зарплату в законотворческом органе, задекларировал 49,256 млн рублей дохода. В собственности председателя — квартира площадью 186,8 кв. м, 1/20 доли в некоем нежилом помещении площадью 1558,9 кв. м и автомобиль BMW X3 хDRIVE 30d.

Самый большой доход по итогам года был у предпринимателя Евгения Лазарева, входящего в состав постоянных комиссий по транспорту и связи и по бюджетной, финансовой и налоговой политике, — свыше 174,454 млн рублей. У Лазарева, помимо пяти земельных участков, жилого дома на 210,6 кв. м, трёх квартир, четырёх машино-мест и 15 иных объектов недвижимости, в собственности — семь автомобилей, включая грузовой КамАЗ 6520, а также снего‑ и автопогрузчики, прицепы и полуприцепы.

Самые скромные доходы по итогам 2018 года были у зампредседателя постоянной комиссии по местному самоуправлению Шамиля Аляутдинова — 210 305 рублей.

Из депутатов, которые удивили, можно отметить коммуниста, гендиректора ООО «Баутекс» Михаила Сухарева, который указал, что дохода у него «не имеется», впрочем, как и у его супруги. На что жил народный избранник, у которого двое несовершеннолетних детей, непонятно. В собственности четы Сухаревых имеется квартира площадью 31 кв. м, ¼ доли в квартире 82,6 кв. м и автомобили AUDU A6, SKODA SUPERB и HONDA CIVIC DX, за которые, к слову, ежегодно начисляется транспортный налог. По итогам 2017 года Сухарев также указывал, что не имеет доходов.

Напомним, доходы мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова по итогам 2018 года составили 2,69 млн рублей.

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