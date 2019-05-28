Глава канцелярии Сербии по Косово: Косово не будет частью Албании

Приштина, , 13:45 — REGNUM Глава канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич отреагировал на заявления, сделанные президентом Косово Хашимом Тачи в ходе его визита в Албанию.

Напомним, президент Косово заявил, что в ближайшем будущем Косово и Албания станут единым государством.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Джурич заявил, что Косово никогда не будет частью Албании:

«И ни один сантиметр Сербии не будет (частью Албании, прим. переводчика). Мы решили так в мае 1945 года, после падения нацизма».

Джурич подчеркнул, что Тачи «должен знать, что Сербия не собирается объединяться с Албанией, а любая форма сепаратизма противоречит нормам национального и международного права».