У губернатора Калужской области появился восьмой заместитель

Калуга, , 12:04 — REGNUM Владимир Мазур назначен заместителем губернатора Калужской области распоряжением главы региона 28 мая 2019 года. Ранее он семь лет занимал пост главы администрации города Тобольска. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM

Восьмому заместителю губернатора Калужской области Владимиру Мазуру 53 года. По образованию юрист. В 1992 году Мазур окончил Томский государственный университет по специальности «Правоведение». Затем работал юристом, заместителем директора на предприятиях Томска, Кемерово и Москвы. В 2003 году Владимир Мазур окончил Российскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Кандидат политических наук.

Администрацию города Тобольска Владимир Мазур возглавил в 2012 году. До этого более года работал заместителем губернатора Тюменской области, где курировал вопросы инвестиционной политики, экологии и недропользования.