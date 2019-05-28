Вторник, 28 Мая 2019 года
12:03:59 МСК

Ярославским коммунистам отказали в смягчении условий публичных акций

Политика

Депутаты областной думы хотели упросить проведение акций протеста

Ярославским коммунистам отказали в смягчении условий публичных акций
Митинг в Ярославле

Ярославль, 28 мая 2019, 12:01 — REGNUM  Ярославская областная дума отклонила проект регионального закона, который разрешал бы увеличить количество митингующих в так называемых «гайд-парках» с 100 до 300 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно закону, власти региона определяют места, где можно проводить общественные мероприятия без получения разрешения, а власть определяет предельное количество участников таких акций. В Ярославской области такие акции можно проводить, если в них принимает участие не более 100 человек.

«На эти мероприятия не продаются билеты, и организаторам трудно отследить, сколько человек придет — 100 или 101. Это дает возможность власти включить определенные репрессивные действия, если количество превышено хотя бы на несколько человек», — сказал депутат облдумы от КПРФ Эльхан Мардалиев.

Руководитель фракции КПРФ в областной думе Александр Воробьев заявил, что власти региона уже сократили количество мест, где можно проводить публичные мероприятия. Кроме того он посетовал, что «Единой России» власти разрешают проводить любые публичные акции в любых местах, а КПРФ отказывают по различным предлогам.

Председатель областной думы и руководитель региональной «Единой России» Алексей Константинов в ответ на выступление Воробьева обратился к сотрудникам аппарата думы, призвав отключать микрофон выступающему, если его выступление превысило положенные регламентом 3 минуты. По словам Константинова, коммунист нарушил регламент.

После этого областная дума отклонила внесенный коммунистами законопроект. Также был отклонен проект закона, который сокращал в два раза расстояние между участниками одиночных пикетов — с 50 до 25 метров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле согласование массовых мероприятий мэрия передала коммерсантам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональное законодательство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить