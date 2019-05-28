Минвостокразвития не улучшает социальное самочувствие в ДФО: мнение

Якутск, , 12:00 — REGNUM Содержание и направление работы министерства по развитию Дальнего Востока необходмо существенно корректировать. Об этом заявил представитель Якутии в Госдуме РФ Федот Тумусов, комментируя размещённую на портале «Российская общественная инициатива» петицию с призывом совсем упразднить это ведомство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это ведомство я считаю нужным, но содержание его работы, конечно, надо поменять, — отметил Федот Тумусов. — Минвостокразвития сегодня в основном занимается территориями опережающего развития. Видимо, это с точки зрения экономических показателей хорошо, а вот с точки зрения влияния на социальное самочувствие и социальную политику регионов они никакой работы не ведут. В этом смысле социальное направление работы министерства надо усилить, не менее половины деятельности это направление должно занимать».

Нужным Минвостокразвития депутат считает потому, что материальные ресурсы выделяются из центра, и нужна специальная структура, которая бы лоббировала интересы Дальнего Востока.

«Если же мы его упраздним, то губернаторов оставим один на один с социальным сектором, а так они хоть совместно с Минвостокразвития будут чего-то добиваться», — считает Федот Тумусов.

Что касается проблем, связанных с недостаточностью работы Минвостокразвития в направлении социальной политики, в пример он привёл Якутию, отметив, что республика оказалась в вопросе финансирования социальной сферы на одном из последних мест по стране.

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«Это вообще кошмар, — считает Федот Тумусов. — И это не только вина предыдущего руководства республики, но и доля вины Минвостокразвития в этом есть, потому что они такими вопросами не занимаются, не уделяют им внимания, и результат вот такой. Философия территорий опережающего развития — это забота об экономических показателях, роста ВВП, добычи полезных ископаемых. Добывающие компании приезжают, налоги не платят, привлекают бесконтрольное количество мигрантов, то есть преследуют совершенно другие цели. Минвостокразвития о развитии территорий регионов ДФО и повышении уровня жизни людей никакой заботы не обязано проявлять. Это нужно менять».

Как сообщало ИА REGNUM, на портале «Российская общественная инициатива» была размещена адресованная правительству РФ петиция с требованием упразднить Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Менее чем за двое суток инициатива набрала 580 голосов «за» и 16 — «против».

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