Экс-президент Индонезии выразил надежду на скорую встречу Видодо и Субианто

Джакарта, , 11:40 — REGNUM Бывший президент и председатель Демократической партии Индонезии Сусило Бамбанга Юдойоно выразил надежду, что действующий глава государства Джоко Видодо вскоре встретится с оппонентом на президентских выборах Прабово Субианто, потому что у обоих лидеров много сторонников, сообщает Antaranews.

«Было бы хорошо, если со временем Прабово Субианто сможет напрямую встретиться с президентом Джоко Видодо. Это стало бы встречей между двумя национальными деятелями, которые имеют большое количество сторонников и избирателей», — заявил Сусило Бамбанга Юдойоно в видеообращении 27 мая.

По его словам, у обоих национальных деятелей есть хорошие стремления для развития страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии прошли президентские выборы, в результате которых победу одержал действующий глава государства Джоко Видодо. Его оппонентом на выборах стал политический деятель, бизнесмен Прабово Субианто.

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