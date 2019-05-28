В Соломенском суде Киева прошло заседание по делу Омеляна

Киев, , 11:45 — REGNUM В Соломенском суде Киева прошло заседание по делу о недостоверном декларировании доходов министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Об этом сообщили 27 мая в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Прокурор САП зачитал обвинительный акт, суд определил порядок и объём исследования доказательств и взял паузу до 23 августа 2019 года.

Напомним, следствие утверждает, что Омелян подал в 2015 и 2016 годах недостоверные декларации, в которых якобы не указал активы на сумму три и восемь миллионов гривен.

Как сообщало ИА REGNUM, дело Омеляна было передано в суд во второй половине февраля 2019 года. Следствие в отношении чиновника шло с мая 2017 года. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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