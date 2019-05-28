Клинцевич: Изменение статуса Керченского пролива невыполнимо

Москва, , 11:27 — REGNUM Изменение статуса Керченского пролива из той же серии невыполнимых задач, что и возвращение Крыма Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Изменение статуса Керченского пролива из той же серии невыполнимых задач, что и возвращение Крыма Украине. Оставьте эту затею раз и навсегда», — сказал Клинцевич.

Он отметил, что выдвигать заведомо невыполнимые задачи, заявляя о них во всеуслышание, — фирменный стиль Киева.

«Разумеется, Россия никогда не согласится на то, чтобы в Керченский пролив, как в одесский порт сегодня, заходили словно к себе домой натовские корабли, сменяя один другого, что неизбежно произойдет в случае предоставления проливу международного статуса», — указал сенатор.

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