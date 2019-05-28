Китай за три года нарастил объем грузоперевозок с Европой через Синьцзян

Пекин, , 11:21 — REGNUM Грузовые поезда сделали более 2,2 тыс. поездок из Китая в Европу через Урумчи, столицу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая за прошедшие три года с момента открытия транспортного хаба в Урумчи, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в местном правительстве, 353 поезда направления Китай — Европа вышли из Урумчи в текущем году.

«По некоторым маршрутам время поездки сократилось вдвое, снизив затраты на логистику до 30%», — заявил заместитель директора одной из компаний грузоперевозок Урумчи Лю Цжэьцзюнь.

По мере увеличения объема торговли между Китаем и странами Европы за последние годы, Урумчи стал одним из крупнейших грузовых хабов, где интегрированы услуги таможенной очистки, инспекции и карантина, транспортных перевозок и логистики грузов воедино для снижения общей стоимости и времени логистики.

К настоящему моменту транспортный хаб Урумчи уже открыл 21 железнодорожный маршрут до 26 городов 19 стран Европы и Центральной Азии. Теперь периодичность отправки грузовых поездов через Урумчи с 2016 года увеличилась с одного маршрута в неделю до трех. Преимущественно поездами перевозятся товары ежедневного пользования, одежда, станки, строительные и отделочные материалы, а также электроника.

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