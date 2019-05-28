Власти Уганды и Руанды провели переговоры с целью прекращения дипконфликта

Кампала, , 11:14 — REGNUM Власти Уганды и Руанды провели дипломатические переговоры, чтобы прекратить пограничный конфликт. В конце недели военные из Руанды незаконно пересекли границу с Угандой, преследуя преступника. В результате операции погибли два человека, один гражданин Уганды, другой — гражданин Руанды, передает RFI Kiswahili.

Генеральный секретарь министерства иностранных дел Уганды Патрик Мугоя заявил, что правительства двух стран намерены проводить переговоры, чтобы предотвратить эскалацию пограничного конфликта.

Напомним, что конфликт между Руандой и Угандой продолжается с февраля 2019 года. Власти Руанды обвиняют Руанду в незаконных задержаниях граждан, к также в поддержке мятежников, выступающих против правительства президента Поля Кагаме.

Уганда, со своей стороны, обвиняет соседнюю страну в шпионаже.