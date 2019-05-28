Глава переходного Военного совета Судана встретился с принцем из ОАЭ

Хартум, , 11:00 — REGNUM Глава переходного Военного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в воскресенье, 26 мая, встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Зайед аль-Нахьяном. Представитель ОАЭ выразил готовность оказать поддержку африканской стране в процессе передаче власти, сообщает информационное агентство WAM.

Встреча состоялась во время визита аль-Бурхана в ОАЭ, который последовал сразу же за визитом главы переходного Военного совета в Египет.

Аналитики сообщают, что ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет намерены консолидировать свое влияние на Судан после того, как президент Судана Омар аль-Башир был свергнут 11 апреля после трех десятилетий нахождения на должности президента.

В настоящее время протестующие требуют передачи власти в руки гражданского правительства. В конце апреля ОАЭ и Саудовская Аравия пообещали предоставить Судану финансовую и материальную помощь в размере 3 миллиардов долларов США.